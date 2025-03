Bergamonews.it - Paolo Doneda, vicepresidente Fai: “Carenza di autisti, il trasporto intermodale è assolutamente necessario”

Bergamo. Nel corso del convengo “Verso Lombardia 2030, infrastrutture per la crescita” tenutosi giovedì 20 marzo in occasione di Edil, la Fiera dell’Edilizia di Bergamo, ildi Fai Bergamoè intervenuto per commentare il futuro del settore autotrasporti.ha sviluppato alcune delle problematiche più rilevanti sia a livello globale sia locale, tracciando uno scenario che prevede lo sviluppo dell’intermodalità.“Parto da un ragionamento globale: sappiamo ormai tutti che le merci di utilizzo e consumo abituali si muovono in tutto il mondo – ha esordito -. Un container che parte dalla Cina arriva in un porto del Mediterraneo e, da lì, può ripartire per destinazioni che possono essere locali o anche molto lontane. Nello specifico, ad esempio, le tensioni internazionali che ci sono nel mar Rosso, dove ribelli lanciano missili sulle navi in transito, hanno scoraggiato completamente il traffico commerciale.