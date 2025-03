361magazine.com - Paola Cortellesi, la nuova Star della Cina

Ma se vi dicessi che inla persona più amata, al momento, è?Ecco, so che potrebbe sembrare uno strano scherzo, ma effettivamente è proprio così.Cortelles è una verain.L’8 marzo nelle sale cinesi è uscito “C’è ancora domani”, film del 2023, che vede sia regista che protagonista femminile.Questo film in Italia è stato acclamato e apprezzato da tutti, e la medesima cosa è successa in, finendo tra i film più visti in, posizione fissa per settimane.diventa dunque una, il popolo cinese la ama, le chiede autografi, abbracci, diventando un vero punto di riferimento, soprattutto per le donne cinesi.In, l’argomento trattato da, è molto sentito, maggiormente perché negli ultimi anni la nazione ha visto come tema centrale l’emancipazione femminile.