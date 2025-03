Juventusnews24.com - Panchina Juve, Agresti rivela quando verrà esonerato Thiago Motta: già deciso il suo sostituto!

di RedazionentusNews24, Stefanoè stato chiaro:dopo quella partita per un motivo. Tutto fatto per il suo!Stefanoè sicuro. Il futuro delladellaè già delineato.andrà via dopo la partita contro il Genoa e al suo posto arriverà Roberto Mancini. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Radio.PAROLE – «Un elemento importante è rappresentato dal fatto che lantus, comunque vada, hadi mandare viadopo la partita con il Genoa. non alla sosta, perché adesso questa operazione complicherebbe i conti per questo trimestre. Se invece va via ad aprile lantus potrebbe tamponare meglio il bilancio nel prossimo trimestre, anche con una cessione a giugno. A meno di sorprese clamorose, l’intenzione dellaè quella.