Pamela Prati chi è il presunto fidanzato Simone Ferrante e il rapporto misterioso

Sono stati tanti gli ex fidanzati di, che la showgirl ha avuto nel corso della sua vita. Flirt, come quelli con Kabir Bedi, Richard Gere, Franco Causio e Sandy Marton, ma anche storie vere e proprie come quella con Ciro Quaranta e con Daniel Sebastian Jabir, imprenditore argentino che la showgirl ha sposato a Las Vegas nel 2009. Dopo il matrimonio terminato con Daniel Sebastian Jabir, imprenditore argentino,è stata legata per 7 anni a Francesco Cordova, un uomo di 23 anni più giovane di lei. A Diva e Donna, a raccontarlo era stato proprio l’uomo: “Ci siamo conosciuti in discoteca, è stato un colpo di fulmine. Lei non si fidava, poi ci siamo conosciuti e ci siamo amati molto. È finita perché non c’era più passione”. Le parole dell’uomo erano arrivate dopo il caso Mark Caltagirone.