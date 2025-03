Juventusnews24.com - Palmeri lancia la bomba sul futuro di Antonio Conte: la Juve è ancora sullo sfondo per lui! Ecco la rivelazione

Tancredi Palmeri, giornalista, ha rivelato che il futuro di Antonio Conte al Napoli è tutt'altro che deciso: la Juventus monitora attentamente. In un'editoriale su Sportitalia, Tancredi Palmeri ha evidenziato come il suo futuro non sembra così saldo al Napoli. Le sue parole che mettono in gioco anche la Juventus. PAROLE – «Conte non è più cosi sicuro di voler rimanere a Napoli, o meglio al Napoli, con la società non con la squadra. Il grande dubbio c'è. Perché nel frattempo la situazione è fluida, e Conte potrebbe essere tentato. I nomi son sempre due: Juventus e Milan. Oddio, personalmente non sono in posizione di poter escludere che non lo sondi anche la Roma, ma ovviamente l'appeal economico di mercato nonché sportivo non dovrebbe mettere in pensiero il Napoli.