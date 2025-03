Oasport.it - Pallanuoto, il Brescia vince ed aggancia la Pro Recco in vetta alla Serie A1

Leggi su Oasport.it

Si completa la 22ma giornata della regular season dellaA1 2024-2025 die prosegue l’appassionante duello inclassifica: ilpassa senza alcun problema in casa dell’Onda Forte, sconfitta per 9-20, edal comando della graduatoria, a parità di match giocati, la Pro.Alle spalle della coppia di testa resta a -7 il Savona, che passa per 5-9 in casa del Posillipo, con i campani che restano a -3 dal terzetto di squadre al quarto posto, in lotta per l’ultima piazza per i play-off scudetto. Si fa serrata, invece, la corsa all’ottavo posto, che vale i play-off per l’Euro Cup, e per la nona piazza, per la salvezza diretta.L’Ortigia, infatti, batte l’Olympic Roma per 9-7 e scavalca il Telimar all’ottavo posto, con i palermitani sconfitti a domicilio dFlorentia per 8-12.