Pallanuoto femminile, Orizzonte-Ferencvaros 9-11 in Champions League

Si è disputata l’andata dei quarti di finale della2024-2025 di, che vedranno andare in scena i match di ritorno sabato 29 marzo: le 4 vincenti prenderanno parte alla Final Four, in programma il 2 e 3 maggio.L’unica squadra italiana ad aver superato la prima fase a gironi, l’Catania, è stata battuta in casa dalle magiare del, che si sono imposte in Sicilia con il punteggio di 9-11. Alle etnee servirà una vittoria a Budapest con tre reti di scarto al ritorno per superare il turno. Nel derby spagnolo il Sant Andreu ha regolato il Matarò con lo score di 13-8.Nella parte alta del tabellone, invece, il derby ellenico ha premiato l’Olympiacos, che ha piegato il Vouliagmeni per 11-10, infine la sfida tra le iberiche del Sabadell e le greche dell’Alimos è andata alle spagnole, che hanno ipotecato la Final Four vincendo per 19-6.