Pagelle Juventus Next Gen Foggia | brilla Amaradio Afena-Gyan imprendibile Pietrelli sbaglia solo dal dischetto

di Enrico PecciGen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per la 33ª giornata di Serie C 2024/25.Gen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 33ª giornata di Serie C 2024/25.Daffara 7,5 – Compie una serie di interventi prodigiosi ad inizio ripresa, tutti decisivi e che permettono ai bianconeri di rimanere in vantaggio di due gol. Miracoloso.Turco 7 – Suo l’assist per il 2-0 di, un cross al bacio per l’attaccante che devespingere il pallone in porta di testa. È una vera e proprio spina nel fianco della retroguardia del.Gil 6,5 – Si disimpegna con grande sicurezza e lucidità, anche nel momento di massima spinta degli ospiti ad inizio ripresa. Scaglia 6,5 – Tutto facile anche per il leader della retroguardia bianconera.