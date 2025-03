Juventusnews24.com - Padovan è critico con la Juve: «Non capisco come Motta possa fare questo sapendo una cosa. E il suo sostituto arriva nel momento sbagliato»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, giornalista, ha espresso il suo parere sull’avvicendamento tra Thiagoe Mancini sulla panchina della: bianconeri nel mirinoGiancarlonon ha dubbi. La gestione dellain merito al problema allenatore è molto rivedibile sia nella scelta di mandare via Thiagodopo la sfida contro il Genoa che nella decisione di puntare su Roberto Mancini. Ecco le sue parole a Radio Radio. PAROLE – «Mancinial, qualsiasi allenatore vorrebbere prima dell’inizio di un nuovo campionato. Però ilincaso è opportuno sia per il nuovo allenatore che per lantus, quest’ultima rischia di non centrare nemmeno l’accesso in Champions. Mi sorprende la tempistica perché nonpreparare una partita col Genoagià che sarà mandato via».