Overdose | la spiegazione del finale del film

: ladeldelIl regista Olivier Marchal è stato in passato un poliziotto e molti dei suoihanno dunque come protagonisti personaggi appartenenti a quel mondo, delle forze dell’ordine o della criminalità, con storie che si muovono dunque all’interno di questi ambienti per raccontarli in modo particolarmente accurato. Dopo aver direttocome 36 Quai des Orfèvres (2004), La truffa del secolo (2017) e Rogue City (2020), il suo ultimoad oggi è, tratto dal romanzo Mortels Trafics di Pierre Pouchairet, un thriller d’azione che punta tutto sull’azione veloce e sui brividi rapidi oltre che visivamente piacevoli, in cui si seguono due unità della polizia francese che si uniscono e collaborano per sgominare una famigerata banda di spacciatori e trovare gli assassini di due bambini.