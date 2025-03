Iodonna.it - Ospiti della prima puntata: Gazzelle, Alessandro Siani, Sabrina Ferilli, Gabriele Mainetti ed Enrico Borello

Leggi su Iodonna.it

Dopo tanta attesa, ha inizio la fase serale di Amici 24. Stasera alle 21.35 su Canale 5 va in onda la, che segna l’iniziocorsa alla vittoria per i 16 concorrenti che hanno conquistato la maglia dorata. Alla conduzione, come sempre, Maria De Filippi, mentre in giuria siedono Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Maglioglio. La direzione artistica è affidata a Stéphane Jarny per il quinto anno consecutivo. Amadeus si congeda dalla Rai: emozione e ringraziamenti nell’ultimadi “Affari tuoi” X Leggi anche › Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio sono i giudici del Serale di “Amici 24” Amici 24, Serale: anticipazionistasera su Canale 5I 16 talenti in gara sono stati suddivisi in tre squadre.