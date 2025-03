Juventusnews24.com - Osimhen Gatti e quello scambio tra Juve e Napoli sullo sfondo: tutta la verità sul doppio affare tra le due rivali

di RedazionentusNews24tralasul possibiletra le duevociferato in queste oreL’edizione odierna di Tuttosport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercatoparlando anche di un possibilecon ilche avrebbe certamente del clamoroso.Stando a quanto si apprende per convincere ila lasciar partirein estate in direzione Torino i bianconeri potrebbero mettere sul piatto il cartellino di, difensore molto gradito a Conte e monitorato proprio in vista della prossima estate. Per ora una semplice idea, ma chissà.Leggi suntusnews24.com