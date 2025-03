Velvetgossip.it - Oroscopo settimanale: i segni più fortunati dal 24 al 30 marzo 2025, con Ariete e Leone in evidenza

La settimana che va da lunedì 24 a domenica 30si preannuncia particolarmente favorevole per alcunizodiacali. In questa occasione, idi fuoco, ovveroe Sagittario, si affermeranno come i veri protagonisti. L’astrologia ci suggerisce di prestare attenzione alle influenze planetarie, in particolare all’eclissi di Sole inprevista per il 29, che porterà con sé una forte carica energetica.Previsioni astrali per la settimana dal 24 al 30Durante questa settimana, izodiacali vivranno esperienze diverse, influenzate da eventi celesti significativi. L’eclissi di Sole, che avverrà in, e l’ingresso di Nettuno infino al 23 ottobre, rappresentano momenti cruciali da tenere in considerazione. Inoltre, Mercurio e Venere sono retrogradi, il che potrebbe generare confusione nei sentimenti e nei pensieri.