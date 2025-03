Quotidiano.net - Oroscopo di oggi sabato 22 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

22, la Luna in Capricorno gioca un ruolo cruciale nel nostroquotidiano, influenzando vari aspetti della nostra vita. Dall'alla carriera, ognizodiacale affronta sfide e opportunità uniche. Mentre l'si presenta come un rifugio sicuro per molti, la carriera offre nuove strategie per il successo. È il momento di analizzare il nostro stato d'animo e sfruttare le energie cosmiche per migliorare la nostra giornata. Scopri cosa ti riserva il destino e come affrontare al meglio le situazioni che si presenteranno.ariete22La Luna in Capricorno mette al tappeto il Sole, Venere e Mercurio, raffreddando sia gli animi sia i bollori o portandoci fuori pista. Poche chiacchiere. Le dimostrazioni d’affetto non sono mai troppe e riescono a tenere vive anche le coppie un po’ stanche.