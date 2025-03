Romadailynews.it - Oroscopo del giorno – Domenica 23 marzo 2025

? Ariete (21– 19 aprile)Con il Sole nel tuo segno e la Luna in un aspetto più riservato, è una giornata ideale per fare chiarezza nei tuoi intenti. Rifletti su ciò che vuoi costruire. Energia calma ma determinata. Una pausa ti aiuterà a rimettere a fuoco le priorità.? Toro (20 aprile – 20 maggio)Il bisogno di stabilità si fa sentire. Oggi la Luna favorisce le connessioni emotive profonde: approfittane per rafforzare i legami familiari o rifugiarti nel comfort delle tue abitudini. Cucinare o prenderti cura del tuo spazio ti darà pace.? Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Parole e pensieri scorrono velocemente, ma oggi è meglio ascoltare più che parlare. Una conversazione imprevista potrebbe aprire nuove prospettive. Se puoi, scrivi: mettere nero su bianco le emozioni sarà liberatorio.