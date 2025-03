Velvetgossip.it - Oroscopo del 22 marzo: opportunità lavorative per Toro e Cancro, Gemelli invitati a muoversi con decisione

Venerdì 212025, il cielo astrologico presenta interessantiper i segni zodiacali. Con la Luna che si trova nel segno del Capricorno, gli astri promettono un fine settimana all’insegna dell’armonia e della sensibilità, particolarmente per coloro che appartengono a questo segno.Capricorno: Un inizio di weekend positivoIl giorno di sabato 22si annuncia ricco di emozioni per i nati sotto il segno del Capricorno. La presenza della Luna nel loro segno favorisce un clima di intimità e affetto, elementi che possono rivelarsi fondamentali per affrontare le giornate con maggiore serenità. Gli astri suggeriscono di non temere di mostrare la propria vulnerabilità, aspetto che spesso viene celato. In questo periodo, i Capricorni possono approfittare della loro acuta sensibilità per riconnettersi con le proprie emozioni e per dedicarsi a pratiche che migliorano il benessere fisico e mentale.