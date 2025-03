Spettacolo.periodicodaily.com - ORO: Il Nuovo Singolo “Tra Angeli e Demòni” di Valerio Zelli

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

È fuori su tutte le piattaforme Tra, ildegli ORO, inciso nella Casa Circondariale di Foggia, interpretato dafeat Savino L. e Antonio C. per la Music Records Italy e Maqueta Records. Il brano è nato da un progetto sociale di, coautore e interprete del gruppo che ha unito arte e riabilitazione in un laboratorio mettendo a disposizione degli altri la musica e la sua forza nel diventare dono e cura.Un Progetto di Inclusione e SperanzaÈ finalmente disponibile su tutte le piattaforme musicali ildal titolo “Tra” degli ORO, un progetto che porta la firma di, coautore e interprete del gruppo. Questo brano è stato inciso all’interno della Casa Circondariale di Foggia ed è frutto di un’iniziativa sociale che ha unito arte e riabilitazione.