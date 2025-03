Oasport.it - Ordine d’arrivo Milano-Sanremo 2025: van der Poel vince in volata, Ganna ha fatto sognare

Mathieu van derha vinto la, imponendosi indavanti a Filippoe a lo sloveno Tadej Pogacar. II fuoriclasse olandese è riuscito ad avere la meglio nella Classicissima di Primavera al termine di una gara altamente spettacolare e risoltasi con un rovente sprint a tre in via Roma. Il balcanico ha attaccato a più riprese sulla Cipressa e soltanto l’alfiere della Alpecin-Deceuninck e il formidabile piemontese sono riusciti a rimanergli a ruota.Il grande favorito della vigilia ci ha provato più volte sul seguente Poggio e Filippoha pagat0 dazio, ma ha stretto i denti con una caparbietà sconfinata e non è rimasto lontano dagli altri due fuoriclasse. Il portacolori della INEOS Grenadiers si è inventato una memorabile discesa ed è andato a riprendere i due avversari nell’ultimo chilometro, i tre si sono osservati e poco dopo il fontanone, quando mancavano trecento metri al traguardo, Mathieu van derè partito lungo.