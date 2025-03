Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Cina 2025: Hamilton vince, Antonelli davanti a Norris!

Leggi su Oasport.it

Lewisha vinto con enorme merito laRace del GP di, appuntamento numero due del lungo Mondiale 2024 di Formula 1. Il britannico, partito dalla pole position, è così entrato nella storia della Ferrari, regalando alla rossa la prima gioia in una gara corta, traguardo finalmente raggiunto anche a livello personale.Una prova condotta da vero fuoriclasse quella del ferrarista, particolarmente attento soprattutto in fase di partenza, dove si è difeso egregiamente dagli attacchi di un Max Verstappen insidioso. Mantenendo la testa per tutta la durata della gara, l’ex Campione del Mondo ha sbaragliato la concorrenza grazie alla superiorità nella gestione delle gomme, piazzandosialla McLaren di Oscar Piastri, secondo precedendo il già citato detentore del titolo, poi terzo.