Calciomercato.it - Ora è UFFICIALE: tegola pesante prima di Bayern-Inter

Non arrivano buone notizie dall’infermeria con il big che rischia seriamente di saltare la sfida di Champions League: l’esito degli esamiLa pausa per le nazionali è spesso foriera di cattive notizie per i club. I tecnici incrociano le dita sperando di poter riavere a disposizione tutti i calciatori partiti in giro per il mondo e troppo spesso le cose non vanno proprio così.Ora èdi(LaPresse) – Calciomercato.itQuesta volta però le nazionali non hanno colpa perché l’infortunio è arrivato giàdelle partitenazionali e ha subito una ricaduta. IlMonaco, infatti, dovrà fare a meno di Manuel Neuer ancora a lungo e probabilmente il portiere tedesco non potrà essere disponibile per la partita di andata di Champions League contro l’in programma l’8 aprile.