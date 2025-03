Ilfattoquotidiano.it - Ora è ufficiale: Brignone ha vinto la Coppa del Mondo di sci alpino. Sua anche la Coppa di discesa libera

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ora è: Federicasi è aggiudicata la vittoria delladelassoluta di scifemminile, per la seconda volta in carriera. La carabiniera valdostana era già certa di averladi Cristallo 2025, ma ora è arrivato il verdetto definitivo, con la cancellazione dellache era in programma oggi a Sun Valley, per la tappa conclusiva della stagione dello sci. In classifica generale Federicaguida con 1454 punti, ben 382 in più dell’elvetica Lara Gut–Behrami, che non la può raggiungere. Soprattutto, con il maltempo che ha costretto gli organizzatori a cancellare lahaladi specialità, con 384 punti, davanti all’austriaca Cornelia Huetter e a Sofia Goggia. La sua collezione durante le finali di Sun Valley potrebbe non finire qui: la valdostana infatti è ancora in lotta per ladi SuperG e di gigante.