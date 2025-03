Cesenatoday.it - Ora della Terra, il gesto in difesa della natura: palazzo Albornoz resterà al buio

Sabato 22 marzo, si celebra l’Earth Hour – Ora, il più grande evento globale sul contrasto al cambiamento climatico e per lapromosso dal WWF Internazionale. Per questa occasione, così come avverrà in moltissime città d’Italia e del mondo, dalle 20:30 alle 21:30.