OnlyFans vietato alle maestre scatta il licenziamento | cosa dice la legge

Il caso di Elena Maraga, la maestra di Treviso sospesa dall’insegnamento dopo che la sua scuola ha scoperto il suo profilo, ha riaperto il dibattito sulla legittimità di queste attività per i dipendenti di determinate imprese o istituzioni pubbliche. La Federazione delle scuole materne paritarie (Fism) sta elaborando un nuovo coetico a riguardo.Non esiste unanazionale che chiarisca come le aziende debbano comportarsi o quali siano i diritti dei lavoratori sex worker o content creator per adulti in questi casi. Ogni anno però, i media riportano di vicende simili a quella di Treviso, che mostrano la presenza di un buco normativo.Quali sono gli obblighi del lavoratore fuori orarioPartendo dalla legislazione più generale, l’Italia riconosce che il rapporto di lavoro dipendente crei un vincolo che va al di là dei doveri contrattuali specifici.