Thesocialpost.it - OnlyFans, la maestra di Treviso Elena Maraga non si arrende: “Voglio tornare in classe”

, educatrice d’infanzia di 29 anni, si trova al centro di un acceso dibattito dopo che alcuni genitori hanno scoperto il suo profilo su. Tuttavia, la giovane insegnante non ha intenzione di abbandonare il proprio impiego. Assistita dai legali Maurizio Curini e Carlo Salvini, ha ribadito la volontà di “continuare a svolgere la propria attività did’asilo”, evidenziando il supporto ricevuto da diversi genitori, che starebbero persino organizzando una raccolta firme in suo favore.La posizione legaleGli avvocati della donna hanno chiarito che, pur rimanendo aperti a un “equo accordo con il datore di lavoro per evitare contenziosi”, ritengono che l’attività svolta al di fuori dell’ambiente scolastico “non incida in alcun modo sulla prestazione lavorativa e non giustifichi provvedimenti di natura disciplinare basati su considerazioni morali”.