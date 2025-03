Nerdpool.it - One Piece: lo showrunner annuncia l’abbandono della serie Netflix

Matt Owens è stato loOnesufin dall’inizio, e si è da sempre preso del tempo per parlare di quanto sia un grande fan quando si trattaRotta Maggiore. AllaGeeked Week dell’anno scorso, Owens è persino salito sul palco perre il suo entusiasmo per la seconda stagione e accennare a ciò che verrà con gli annunci di casting. Più volte di quanto si possa contare, lodell’adattamento live-action ha dimostrato il suo amore per i Pirati di Cappello di Paglia, il che rende ancora più straziante l’annuncio di Owens di voler lasciare il ruolo difortunatadi.Matt Owens ha condiviso sul suo account Instagram la notizia che lascerà lalive-action per concentrarsi sulla sua salute mentale. Ecco cosa ha postato Owens: Gli ultimi sei anni di lavoro sul live-action di Onesono stati un viaggio che ha cambiato la vita.