One Piece | La serie live-action perde il suo co-showrunner

LainNetflix “One” ha perso il suo co-“Matt Owens“.Tra i protagonisti assoluti della realizzazione dellainsu Netflix, lo sceneggiatore Matt Owens ha fatto sapere – via social – di aver chiuso con effetto immediato la sua avventura con One.“Gli ultimi sei anni di lavoro sulOnesono stati un viaggio che mi ha cambiato la vita. Un sogno che si è avverato. È stato anche MOLTO.” ha detto via Instagram Owens.”Quindi scendo dalla Going Merry per prendermi una pausa e concentrarmi su me stesso e sulla mia salute mentale.”Owens è stato sul progetto Onefin dall’inizio. Ha lavorato come produttore esecutivo e co-sia nella stagione 1 che nella stagione 2. Joe Tracz, che si è unito alla seconda stagione come produttore esecutivo/co-, rimane nellae guiderà la seconda stagione in arrivo attraverso la post-produzione.