Ondata di ’Sextortion’ La polizia | casi in aumento Perché sono nel mirino i giovanissimi fra 14 e 17 anni

Roma, 22 marzo 2025 – “Attenzione!! Sui social nuovadi sextortion in danno di minorenni”. Ci mette due punti esclamativi lapostale nell’ultimo alert che segnala “un incremento improvviso delle richieste di aiuto da parte di ragazzi contattati da profili social di apparenti coetanei”. Richiedono “immagini sessuali e minacciano di diffonderle senza controllo in rete”, se non si paga. Gli esperti stilano anche un elenco di consigli per ie per i genitori. I primi tre: non pagare, non vergognarsi, non cancellare i messaggi, cheprove. I NUMERIstati 124 itrattati dalla Postale l’anno scorso, quasi nove volte su dieci le vittime hanno un’età compresa tra i 14 e i 17. Ilce lo spiega Maria Rosaria Romano (nella foto in basso), primo dirigente delladi Stato, direttore della Seconda divisione della Postale.