Ilrestodelcarlino.it - Omicidio San Benedetto, l’autopsia: “Ecco cosa ha ucciso il 24enne”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sandel Tronto (Ascoli PIceno), 22 marzo 2025 – L'autopsia effettuata sulAmir Benkharbouch, di origine tunisina e residente a Giulianova (Teramo), ha accertato che la causa del decesso è stata uno choc emorragico dovuto alle ferite al braccio del coltello, in particolare una lesione all'aorta ascendente. Benkharbouch morì il 16 marzo in seguito a un violento scoppio di rivolte a Sana San, gip 'carcere per altri due indagati' La Procura di Ascoli, che ha affidato le indagini ai medici legali Rosanna Zamparese e Francesco Paolo Busardò, sta cercando di stabilire se la causa della morte di Benkharbouch sia stata il coltello. Inoltre, nel corso di un esame medico legale, viene segnalato a Helmi Nessibi come persona ferita da un giorno all'altro.