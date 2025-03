Liberoquotidiano.it - "Oh ciao!". Accanto a chi si siede Provenzano sul traghetto Pd per Ventotene | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il Pd a: c'è anche il deputato e big del partito Peppee sulsi accomoda proprioall'ex governatore del Lazio e segretario Nicola Zingaretti. "Oh", è il saluto un po' stupito di quest'ultimo, oggi europarlamentare dem, tra gli 11 a rispettare gli ordini di scuderia sul voto a Strasburgo sulle armi astenendosi. Proprio come aveva chiesto, il gran mediatore per conto di Elly Schlein. Non è bastato, però, per evitare la spaccatura nel contingente Pd in Europa.di Alessandro Gonzato