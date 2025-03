Laspunta.it - Oggi inaugurazione della 425 della Fiera Nazionale di Grottaferrata. Attesi migliaia di visitatori

È tutto pronto per la 425ª edizionedi. Si parte questa mattina sabato 22 marzo alle 10.00 con l’e la visita dei padiglioni.Fino al 30 marzo tanti eventi e iniziative dedicate a grandi e piccini, e naturalmente tutte le eccellenze del territorio. 10.000 mq è l’area fieristica totale tra spazi interni e spazi esterni. 2.800 mq è l’area coperta riservata agli espositori, suddivisi per merceologie con 140 stand occupati (lo scorso anno erano 85). 700 mq è l’area ristorativa in grado di ospitare 35 banchi con le eccellenze enogastronomiche provenienti da quasi tutte le regioni italiane. 300 mq sono dedicati al padiglione Butterfly Eden. Sono stati posizionati 1.100 metri lineari di luminarie e 25 kw di luci colorate per creare atmosfere sempre differenti all’interno del padiglione centrale, dove si svolgeranno anche i talk show e gli spettacoli musicali.