Panorama.it - Occhio a fidarsi dei (sedicenti) chirurghi estetici

Basta cliccare «aggiungi al carrello» per acquistare online, a 450 euro, una fiala contenente tossina botulinica. Un medicinale che richiede la prescrizione medica, ma che è facile da reperire illegalmente. Per i trattamenti di chirurgia plastica, invece, c’è il chirurgo trasformato in influencer che si propone ai potenziali clienti con un video convincente sui social o con una storia di Instagram. A volte quelle in cui lavorano sembrano cliniche lussuose. In altri casi sono semplicemente centritruccati da studio medico. In posti come questi, però, spesso, la vanità vorrebbe intrecciarsi con la scienza. Ma dietro le parole rassicuranti del marketing ben confezionato si nascondono pericoli per la salute ed emergono storie di sogni infranti. E c’è chi paga con il prezzo più alto: la vita.