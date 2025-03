Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve, Mancini o Tudor? Due fattori decisivi nella scelta del post Thiago Motta: il club non ha dubbi

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24come tecnico bianconero: tutti i dettagli sulladelLaha scelto: nonostante il sì di, saràilche potrebbe essere esonerato nelle prossime ore.Secondo quanto riportato da Sky Sport, il profilo dell’ex Lazio e la sua disponibilità ad accettare un contratto fino a giungo, senza clausole fino al 2026, sarebbero stati elementiper far balzare il croato in pole. La società poi cercherà unda giugno per iniziare unprogetto.Leggi suntusnews24.com