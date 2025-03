Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve, è corsa a due Mancini-Tudor: un nome in pole per questo motivo. Importanti novità sulla panchina bianconera

di RedazionentusNews24a due: chi è intra questi tecnici per subentrare a Thiago Motta. UltimePrende quota ildiin casa. Come riferito da Sky Sport, per il post Thiago Motta è quello del tecnico croato ilpiù caldo. L’aspetto decisivo potrebbe essere la disponibilità dia guidare la squadra fino a fine stagione. Roberto, invece, chiederebbe allagaranzie anche per la prossima stagione. Sono giorni decisivi, con il destino di Thiago Motta che sembra ormai segnato.Leggi suntusnews24.com