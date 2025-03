Iltempo.it - Nuovi e vecchi reperti: scontro tra pm e difesa di Sempio sulle analisi genetiche

Io non c'entro nulla con il fatto, in questa vicenda non ho nessun peso sulla coscienza, non ho segreti. Sono contento che le autorità indaghino. Frequentavo la casa Poggi, quindi dovessero trovare delle mie tracce, dna, impronte frequentavo la casa, cioè ero lì nei giorni precedenti, andavo lì con Marco. Quindi se ci fossero mie tracce, non sarei stupito». È Andreaa parlare in un'intervista nella trasmissione tv «Quarto Grado». Ma intanto c'è un braccio di ferro tra accusa enella nuova indagine che potrebbe riscrivere la storia del delitto di Garlasco. A poche ore dalla richiesta di un maxi incidente probatorio, non solo sul Dna ma anche sudella scena del crimine mai analizzati, arriva l'opposizione delladi Andrea, il 37enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Leopardi, dove il corpo era stato ritrovato nel sangue dall'allora fidanzato Alberto Stasi, già condannato per il delitto.