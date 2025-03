Ilgiornaledigitale.it - Nuova Toyota Yaris Cross 2025: tutte le info sul restyling in arrivo

La, apprezzato SUV compatto della casa automobilistica giapponese, si presenta nelcon unche ne rafforza l’appeal sul mercato europeo. Le novità introdotte riguardano sia l’estetica sia le dotazioni tecnologiche, mantenendo inalterate le motorizzazioni ibride già note per efficienza e performance.Design ed EsteticaIldellaintroduce nuove opzioni cromatiche e dettagli stilistici che ne esaltano la personalità. Una delle principali novità è l’introduzione della tonalità Forest Green, disponibile sia in versione monocromatica sia con tetto nero a contrasto, offrendo ai clienti maggiori possibilità di personalizzazione. L’allestimento GR Sport, ispirato al mondo del motorsport, si distingue per lalivrea bicolore Storm Grey con tetto nero e per i cerchi in lega da 18 pollici con finitura opaca, che conferiscono al veicolo un aspetto più grintoso.