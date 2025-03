Liberoquotidiano.it - "Nubi di protezionismo immotivato si addensano all'orizzonte": dazi, parla Mattarella

"Nuove, nel frattempo, sembrano addensarsi all', portatrici di protezionismi immotivati, di chiusura dei mercati dal sapore incomprensibilmente autarchico, che danneggerebbero in modo importante settori di eccellenza come quelli del vino e dell'olio". Così il presidente della Repubblica Sergiointervenendo al Forum della cultura dell'olio e del vino organizzato dalla Fonone Italiana Sommelier.