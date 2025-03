Padovaoggi.it - Novara-Padova, mister Andreoletti: «Da qui alla fine serve lucidità. Dobbiamo restare focalizzati sull’obiettivo»

Leggi su Padovaoggi.it

Non è tempo di voltarsi, bensì di guardare in avanti. Senza esaltarsi, ma con la giusta autostima e consapevolezza. Mancano sempre meno partite, il sogno promozione, anche se non se ne parla, è sempre lì, a portata di vittoria. Dsala stampa del Centro Sportivo Memo Geremia la conferenza di.