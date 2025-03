Anteprima24.it - Note, emozioni e tanta musica in onore di Dario Dell’Oste

Tempo di lettura: 3 minutiQuel terribile 26 dicembre 2023 lo ha strappato troppo presto a questa vita.era l’amico di tutti. Attraverso il suo modo di fare, apparentemente burbero, si nascondeva un ragazzo dal cuore d’ oro e di grande sensibilità. La sua assenza ha lasciato una ferita difficile da rimarginare, ma che può essere attenuata, solo in parte, dai ricordi. Ed è proprio ciò che è accaduto ieri in un gremito Teatro “Vittorio Emanuele”.Gli Amici per Sempre Reunion, grazie al grandissimo impegno di Enzo De Rosa, sono riusciti a realizzare un grande evento che ha messo insieme oltre 90 artisti. La serata è stata presentata in maniera impeccabile da Antonio Mandato e Doriana Furno. Ogni artista che si è esibito ha fatto arrivare ala propria emozione.è con noi.