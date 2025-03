Spazionapoli.it - “Non so cosa aspettano, Zhegrova ha bisogno di sapere”, stangata dell’intermediario al Napoli!

L’esterno kosovaro non vuole più aspettare, l’intermediario forte contro il! Gelo tra le parti.Edonè uno dei nomi caldi presenti sulla lista di Giovanni Manna per la prossima stagione. L’esterno kosovaro classe 1999 del Lille era già stato nel mirino del club azzurro, in una trattativa poi sfumata. Ai microfoni di Radio Marte ha parlato Serxhio Mezi, intermediario del calciatore, nel corso del programma Salite sulla Giostra. L’intermediario ha raccontato la vicenda relativa al possibile arrivo di, senza nascondere un certo disappunto.“Noi abbiamo avuto già un contatto quest’estate col, avevano stabilito un accordo tra gentleman poi ilha messo in parcheggio il ragazzo e alla fine Kvaratskhelia non è andato al PSG eè tornato a giocare.