Calciomercato.it - “Non siamo solo una squadra”: Spalletti carica l’Italia e svela un titolare

Leggi su Calciomercato.it

Il commissario tecnico ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la Germania di domani seraServirà l’impresa alper ribaltare la sconfitta di San Siro a Dortmund contro la Germania, ma Lucianocrede nelle potenzialità degli azzurri.“Nonuna”:un(LaPresse) – Calciomercato.itIn conferenza stampa il ct parla della sfida di domani sera: “La vittoria del 2006? Non dobbiamo restare ancorati al passato, ma provare a fare qualcosa di nuovo. Il ricordo di quanto fatto dai nostri predecessori è ancora vivo, la vita senza memoria non sarebbe nulla. Ci serve un’impresa, ma a me basterebbe una prestazione come quella dell’andata”.si sofferma anche sulle scelte di formazione con Zaccagni che non potrà partire dal primo minuto (“rischioso farlo entrare dall’inizio”) e Bastoni che sarà