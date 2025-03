Iodonna.it - Non si vive di soli jeans. Tutte le tele da scrivere a primavera

Leggi su Iodonna.it

Non sidi. Taglio dritto a sigaretta, baggy, wide-leg, skinny, e chi più ne ha più ne metta: i pantaloni nella mitica tela blu, chiara o indigo scuro senza lavaggio, sono il non plus ultra della versatilità. La regola non scritta impone di averne almeno 5 tipologie sempre a disposizione nel guardaroba. Ma nella-Estate 2025, accanto a questi sempiterni must-have, non possono mancare anche altre divagazioni in tela denim: dal vestito dial maxi gilet, dalla camicia alla minigonna.chiari: 5 outfit per abbinare i pantaloni light blue X Leggi anche › Dalla testa ai piedi.