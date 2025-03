Non si può guardare Javier la trasformazione al Grande Fratello | colpa di Helena

Leggi su Caffeinamagazine.it

, Lorenzo, Shaila, Jessica, MariaVittoria, Zeudi, Chiara e Giglio: chi vincerà questo? Il 31 marzo verrà incoronato il vincitore di questa lunghissima e chiacchieratissima edizione. Nel frattempo, in attesa della semifinale di lunedì 24, quando il cerchio si stringerà ancora di più visto che ci sarà probabilmente una doppia eliminazione, cresce la tensione nella casa.Diversi gli scontri e, in alcuni casi, le rappacificazioni a cui gli spettatori stanno assistendo in questi ultimi giorni, ma non mancano momenti più tranquilli e anche divertenti. L’altra sera, per esempio, tutti i concorrenti si sono divertiti a iniziare le riprese di un corto dopo aver ricevuto costumi e oggetti di scena.Leggi anche: “Cose orribili”.vomita tutto su Giglio:non ne sapeva nienteGF,irriconoscibile: “Non si può”Il siparietto che non è passato inosservato tra il pubblico è quello che riguarda