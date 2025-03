Liberoquotidiano.it - "Non può essere a qualunque costo": clamoroso schiaffo delle Banca di Francia a Macron

Leggi su Liberoquotidiano.it

Per finanziare lo sforzo di difesa, «non può esserci un nuovo “whatever it takes”» come ai tempi del Covid-19. Ieri, in un'intervista a BfmTv, il governatore delladi, François Villeroy de Gallhau, ha messo un freno alle ambizioni del presidente della Repubblica, Emmanuel, di aumentare in maniera esponenziale la spesa militare francese. «C'è uno sforzo legittimo, ma devemisurato, finanziato», ha sottolineato il numero uno delladi, mentre alcuni investitori e aziende si riunivano al ministero dell'Economia per riflettere sul finanziamento dello sforzo nazionale per la difesa. «Credo occorra uno sforzo per la difesa. Non spetta a me decidere la sua portata, ma è legittimo affinché l'Europa ritrovi il controllo del suo destino militare così come quello economico», ha proseguito Villeroy de Gallhau.