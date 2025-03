Ilfattoquotidiano.it - “Non mangiateli, potrebbero essere infestati da insetti!”: scatta l’allarme nei supermercati Usa per una marca di cereali. E l’azienda minimizza

La Food Standards Agency (FSA) ha emesso un avviso urgente riguardo alla Chocolate Crunch Granola prodotta da Rude Health, invitando i consumatori a non mangiare il prodotto a causa di una possibile infestazione da. L’allerta riguarda confezioni con data di scadenza 24 ottobre 2025, vendute neiWaitrose e Tesco. La FSA ha avvertito: “Se avete acquistato il prodotto, vi consigliamo di non consumarlo”, e ha aggiunto che è possibile restituire il prodotto al negozio per ottenere un rimborso completo, “con o senza ricevuta”., sul proprio sito, ha precisato che la presenza deglinon è pericolosa e che la contaminazione non è dovuta a difetti di produzione, ma a possibili problemi di conservazione. “Glinon rappresentano un rischio per la salute, in quanto non sono dannosi per l’uomo”, ha dichiarato il marchio.