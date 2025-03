Thesocialpost.it - Non hai queste luci? Occhio, multa da 173 euro

Leggi su Thesocialpost.it

L’uso corretto delleauto è essenziale per la sicurezza stradale, ma spesso viene sottovalutato dagli automobilisti. Una corretta illuminazione garantisce visibilità sulla strada e tutela anche pedoni, ciclisti e altri conducenti. Per questo, il Codice della Strada prevede multe salate per chi non rispetta le norme. In particolare, il mancato utilizzo dellepuò comportare una sanzione fino a 173. Scopriamo quando è obbligatorio accendere i fari e come evitare multe. Leggi anche: Condono edilizio, cosa si può fare nel 2025, come funziona e quanto costaL’articolo 153 del Codice della Strada stabilisce l’uso corretto delleauto, e che le quelle di posizione, quelle della targa, quelle di ingombro (se prescritte) e i fari anabbaglianti devono essere accesi insituazioni:– dopo il tramonto e prima dell’alba (mezz’ora dopo il tramonto fino a mezz’ora prima dell’alba);– All’interno di gallerie;– In caso di nebbia, forte pioggia o scarsa visibilità (anche durante il giorno);Sempre su strade extraurbane e autostrade.