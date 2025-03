Terzotemponapoli.com - NM Live – Simeone sullo stadio: De Laurentiis tante parole e pochi fatti! Zhegrova al Napoli?

Lisuzzo a Stile Tv: “Vi racconto come ho trasformato Marianucci in difensore. Senza di me avrebbe smesso.”– A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea Lisuzzo, ex allenatore di Marianucci“Luca Marianucci è arrivato ad Empoli molto piccolo, ma ha posto le basi per diventare un giovane di prospettiva. Lui faceva il play, un centrocampista metodista, ma vedendo i parametri fisici del ragazzo, abbiamo deciso di specializzarlo come difensore. Ne abbiamo parlato, abbiamo chiesto la sua disponibilità e così Luca pur avendo giocatori importanti nello stesso ruolo con me giocó titolare per tutta la stagione. È un giocatore molto veloce ma non rapido, ha sviluppato qualità tecniche da metodista e poi la struttura è la tecnica hanno fatto sì che potesse essere un prospetto modernissimo da difensore centrale.