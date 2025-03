Isaechia.it - Nikita Pelizon a due anni dal suo Grande Fratello torna a scagliarsi contro Luca Onestini: cosa è successo

Leggi su Isaechia.it

A distanza di duedal loro distacco nel corso della settima edizione delVip,ta a, nella Casa suo amico e successivamente nemico dopo il due di picche dell’ex tronista.Come ricordiamo, i due durante il loro percorso nel reality show di Alfonso Signorini si erano avvicinati tantissimo, tant’è che fuori dalla porta rossa erano già nate le prime ship. Una forte amicizia che da parte della modella stava diventando qualdi più. Dopo essersi dichiarata,, non interessato a intavolare una relazione sentimentale con, aveva preso le distanze, generando molti malumori.Finito il reality ognuno è andato per la sua strada, e a parte qualche frecciatina social fra i due era calato il sipario.La notizia dell’aggressione ai ddell’ex Vippone alamericano da parte di tre suoi compagni di avventura non è però passata inosservata alla