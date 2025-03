Laprimapagina.it - Nicotera. Comerci: alla Madonna a Scala servono interventi di recupero e messa in sicurezza

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Enzo, rappresentante dell’opposizione in consiglio comunale a.Uno dei complessi monumentali più importanti e significativi della città di, amato dai suoi cittadini e in particolare dai giovani, versa da anni in uno stato di degrado che rappresenta un grave pericolo per la pubblica incolumità.Il sito noto come “” deve il suo nomepresenza di una chiesetta dedicata, costruita grazie al contributo del Re Gioacchino Murat in occasione della sua permanenza in città nel maggio del 1809. A questa si aggiunsero, nel periodo fascista, locali adibiti a “colonia estiva” per bambini e, negli anni Sessanta, una rotonda panoramica con una colonna alta circa dieci metri sulla cui cima si erge una statua in bronzo della, protettrice della città.