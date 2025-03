Internews24.com - Nico Paz Inter, spunta l’indiscrezione bomba: «Ad Appiano sono consapevoli che…»

di RedazionePaz, eccoreper l’obiettivo dei nerazzurri, vediamo cosa dicono adche.Paz, arrivano nuove indiscrezioni sul futuro del giocatore del Como. Il trequartista – considerato tra i migliori prospetti del calcio europeo – è da tempo finito nel mirino del club meneghino. Questo pomeriggio Calciomercato.com ha svelato alcuni preziosi retroscena, ecco un breve estratto del più lungo pensiero:PAZ– «Il sogno, infine, si chiamaPaz: da mesi Javier Zanetti sta coltivando i rapporti con l’argentina e con il ragazzo stesso ma Como e Real Madrid hanno intuito la questione e proprio in queste ore stanno lasciando trapelare notizie che spingono in tutt’altra direzione. Sarà necessario capire con quanta energia l’argentino manifesterà ai “Blancos” il desiderio di giocare in nerazzurro.