Internews24.com - Nico Paz Inter, Marotta ci rinuncia: ecco lo strano motivo dietro la fumata nera

Leggi su Internews24.com

di RedazionePazsembrerebbere al colpo di calciomercato,il particolarelanera, i dettagli del casoPaz, un vero e proprio tormentone di calciomercato che, salvo colpi di scena, non si realizzerà mai. Malgrado il giocatore del Como sia uno degli obiettivi nerazzurri Beppepotrebbe trovarsi costretto are al sogno. Una nuova pretendente o l’intromissione del ‘suo’ Real Madrid? Niente affatto, ora è Fabregas a spingere per la permanenza in Lombardia. Ne ha parlato così anche Tuttosport stamane, un breve passaggio:PAZ–«Il trequartista argentino è il primo obiettivo di Simone Inzaghi per rinforzare la sua squadra, tant’è che da mesi Javier Zanetti è in pressing sul ragazzo e soprattutto suo padre, l’amico ed ex compagno di nazionale, Pablo.